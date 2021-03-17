Kredi kartları üzerinden borçlandırıp “Tefecilik” yaptılar! “Pos Tefecileri” böyle yakalandı

İstanbul Polisi; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın koordinesinde "Pos Tefeciliği" yapan bir şebekeye operasyon düzenledi. 17 adrese düzenlenen baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, maddi durumu kötü olan ve paraya ihtiyacı olan insanlara kredi kartları üzerinden Pos Cihazları'nı kullanarak faizle borç verdikleri ve "Pos Tefeciliği" yaptıkları iddia edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; iki ruhsatsız tabanca, 97 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği mermisi, çok sayıda tapu ve senet, iki kaşe, gaz bombası, 38 Pos Cihazı, 249 kredi kartı, para sayma makinesi, dört dizüstü bilgisayar, 15 kaçak cep telefonu, harici disk, 465 bin lira, beş bin 632 dolar ve beş bin 640 euro nakit para ele geçirildi.