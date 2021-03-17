Küçük çocuk renkli mıknatısları yuttu!

Edinilen bilgiye göre, küçük U.K. birkaç seferde neodyum mıknatıs yuttu. Karın ağrısıyla hastaneye getirilen 11 yaşındaki U.K.'nın çekilen karın grafisinde, bağırsaklarındaki neodyum tipi mıknatısların yer değiştirmediği görülerek ameliyat kararı alındı.

22 Şubat 2021 akşamında, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve ekibince gerçekleştirilen yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından bağırsaklardaki 11 adet mıknatıs çıkartıldı. Mıknatısların ince bağırsakları 2 yerden deldiği belirlendi. Delikler onarıldı. Ameliyat sonrası klinikte takibi yapılan U.K. sorunsuz olarak 1 Mart'ta taburcu edildi.



'ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI TEHDİT EDİYOR'

Neodyum mıknatısların çok güçlü olduklarını ve oyuncaklarda kullanılmaya başlanması ile birlikte birçok çocuk tarafından yutularak mide ve bağırsak hasarı yarattığını, hatta ölümlere yol açtığını belirten Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş şunları söyledi:



"Oyuncaklarda kullanılan, ayrıca erişkinler tarafından da 100'lü paketler halinde alınarak stres giderici olarak kullanılmaya başlanan neodyum mıknatıslardan birkaçının kaybolması dikkat çekmemektedir. Renkli şekere benzemeleri nedeniyle çocukların ilgisini kolayca çeken bu mıknatıslar yutulduklarında araya doku alarak sıkıştırmakta ve hareket edememektedirler. Bizim küçük hastamızda da mıknatısların yer değiştirmemesi ameliyat kararı vermemizde etkili oldu. Sıkışan dokularda belli zaman diliminde ezilme ve bağırsaklarda delik oluşturarak çocuklarımızda ölüme dahi yol açabilecek tehditler oluşturmaktadırlar. Sonuç olarak, yutuldukları zaman çocuklarımızın sağlığı için büyük riskler oluşturan mıknatısların evlere sokulmaması veya çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde saklanması büyük önem arz etmektedir. Birçok ebeveyn, çocuklarının mıknatıs, lego, para, pil, vb. yabancı cisimleri yuttuğunu fark etmez. Bu nedenle ailelerin çocuklarına aldıkları oyuncaklar konusunda çok dikkatli olmaları ve onları çok iyi gözlemlemeleri gerekir."