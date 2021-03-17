Kültür ve Turizm Bakanlığından 18 Mart’a özel Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ekranı: Çanakkale hatıra künyesi nasıl oluşturulur, yapılır?

Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ile ilgili merak edilenler son günlerde milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından 18 Mart'a özel hatıra künyesi etkinliği başlatılırken Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma nasıl yapılır, hatıra künyesi nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Oluşturulan künyeler ise sosyal medyada belirlenen hashtaglerle paylaşılacak. Kişilerin kendi isim ve soyisimlerinin yazacağı "Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur sorusuna yanıt aranırken İstiklalden İstikbale hashtagi ile paylaşımlar yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturmak için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen çalışma dikkat çekerken Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ile ilgili detaylar şöyle;
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.
Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.
Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur.
HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…
Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.