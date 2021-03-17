Kumar operasyonunda yakalanmamak için saman dolu çuvalların arasına saklanan kişi kamerada

Olay, geçen gün Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu üzerinde bir kahvehanede yaşandı. Saat 22.30 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye operasyon düzenledi. 1'i kahvehane sahibi olmak üzere 28 kişiye, kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 bin 132 lira, toplamda 134 bin 540 lira cezai işlem uygulandı. Kahvehanenin ruhsatsız olduğu tespit edilmesi üzerine, bölge zabıta ekipleri olay yerine gelerek iş yerini mühürledi. Kahvehane sahibi ise polis merkezine götürüldü.

POLİSTEN SAKLANMAYA ÇALIŞTI



Yapılan operasyonda bazı kişilerin, polislere yakalanmamak için kahvehanenin üst katında bulunan saman dolu çuvalların arasına saklandı. Polisin binada yaptığı aramalarda bir kişi çuvalların arasında yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.