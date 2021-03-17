Kural ihlali yapan 438 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 16 Mart günü yapılan kontrollerde bin 805 iş yeri denetlenirken 18 bin 329 kişi sorgulandı.

Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 163, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 38, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 192, karantina tedbirlerine uymayan 6, sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yeri ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplam 438 idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamalarda yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalandı.