Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca bölgesinde seyir halinde bulunan bir kamyon, önündeki TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucunda kamyon şoförü Kenan Çerçi, adeta toz haline gelen kabin içerisinde feci şekilde can verdi. Meydana gelen kaza, drone ile havadan işte böyle görüntülendi.

İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre seyir halinde bulunan TIR'ın şoförü, lastiklerden birinin parçalanması üzerine aracın hızını düşürerek sağ şeride yanaşmak istedi. Bu esnada yavaşlayan TIR'ın arkasında seyreden kamyon şoförü Kenan Çerçi, önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çerçi'nin de içinde bulunduğu kamyon kabini parçalara ayrıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ



Trafikte bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförü Kenan Çerçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Çerçi'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, talihsiz şoförün yakınları ise sinir krizi geçirdi