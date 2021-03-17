Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu; İBB'nin Cep Trafik verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yüzde 76'ya çıktı. Nagivasyon uygulamaları D-100 Karayolu Avcılar mevkinde Beylikdüzü istikametinde 5 km'lik yol için 30 dakika süre verdi.