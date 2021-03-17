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Giriş Tarihi: 17.3.2021 19:08

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

’da Koronavirüs’le mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala başta D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Alınan son verilere göre saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76’ya tırmandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu; İBB'nin Cep Trafik verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yüzde 76'ya çıktı. Nagivasyon uygulamaları D-100 Karayolu Avcılar mevkinde Beylikdüzü istikametinde 5 km'lik yol için 30 dakika süre verdi.

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Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
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