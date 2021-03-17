Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mart ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yurt içi piyasalara yön verecek olan Mart ayı kararının açıklanacağı tarih iple çekilirken kurların bu kapsamda nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Beklenti anketine göre ekonomistlerin çoğu politika faizinin 100 baz puanlık bir artışla 18'e çıkartılmasını beklerken "Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Mart ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" soruları da gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaları direkt olarak etkileyen Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz ay 17'de sabit tutulan politika faizinin beklenti anketine göre bu ay 100 baz puanlık bir artış yaşaması beklenirken TCMB toplantı tarihi de bu noktada merak konusu haline geldi. PPK toplantısının yarın yani 18 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.