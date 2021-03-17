Mersin'de "tefeci" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takipte zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Kent merkezi ve Erdemli ilçesindeki 7 ev ile 5 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.A, A.Ö, S.Ç, Y.Z, R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı.

800 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde 800 litre etil alkol, pompalı tüfek, doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlılar, emniyete götürüldü.