Metrobüsler bakımsızlıktan alarm veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) metrobüsler, bakımsızlığı ile alarm veriyor. İstanbulluların ulaşımda sık sık tercih ettiği metrobüslerin bakımsızlığı, yolculukta bu vasıtayı kullananları mağdur ediyor. Birçok metrobüs bakımsızlık nedeniyle yolculuk sırasında yolda kalırken, bazılarında da konforlu yolculuk hayal oluyor. Yoğun kar yağışında yolda kalan metrobüs araçlarının ardından son olarak bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde yolda kalan metrobüs aracının çekici vasıtasıyla garaja görüldüğü görülüyor. Bayrampaşa'da yolda kaldığı belirtilen metrobüsü kayda alan vatandaş, "Her zaman aynı manzara, hiç bitmeyecek zaten bu manzara, bakımsız İETT araçlarının son hali. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullanarak sitem etti.

İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de video üzerinden İBB yönetimini eleştirdi. Özdemir, "Bunlar hala 'iyi günler.' Bu mantık ve bu gidişle 1 seneye kalmaz İBB Ulaşım Sistemi maalesef çöker" ifadelerini kullandı.