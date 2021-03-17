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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:12

Motosiklet kazasında 2 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Motosiklet kazasında 2 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Osman Alp E. Kullandığı 48 AFS 733 plakalı motosiklet ile Hasan K. idaresindeki 41 HP 522 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve annesi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Motosiklet kazasında 2 yaralı
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