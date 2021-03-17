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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:45

'da akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuğun midesinden çıktı!

AA
Muğla'da akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuğun midesinden çıktı!

'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 7 yaşındaki bir çocuk rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan miniğin midesinden çıkan mıknatıslar doktorları bile şaşırttı. İşte ilginç haberin detayları...

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 7 yaşındaki U.K'nın kontrollerinde midesinde mıknatıs olduğu belirlendi. Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Karakuş, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.

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Muğla'da akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuğun midesinden çıktı!
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