Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da kan donduran olay! 45 yaşındaki adam evinde feci halde bulundu...
Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:03 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:05

'da kan donduran olay! 45 yaşındaki adam evinde feci halde bulundu...

DHA
Muğla'da kan donduran olay! 45 yaşındaki adam evinde feci halde bulundu...

'nın Ortaca ilçesine yaşadığı yurt dışından gelip yerleşen Serkan Tozkar (45) yalnız yaşadığı evinde elektrik kablolarına bağlı ölü bulundu. Tozkar'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşadığı yurt dışından bir süre önce Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleşen Serkan Tozkar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Tozkar'ın yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Ekipler, merdivende Serkan Tozkar'ın elektrik kabloları bağlı cansız bedenini buldu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen 2 çocuk babası Tozkar'ın kesin ölüm nedeni

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da kan donduran olay! 45 yaşındaki adam evinde feci halde bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA