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Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:56

'da korkunç olay... Elektrik kablolarına bağlanmış haldeki cansız bedeni bulundu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla'da korkunç olay... Elektrik kablolarına bağlanmış haldeki cansız bedeni bulundu

Yurt dışından gelip ’ya yerleşen 2 çocuk babası ’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, adamın elektrik kablolarına bağlanmış haldeki cansız bedenini buldu.

Yurt dışından bir süre önce Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleşen Serkan Tozkar'dan (45) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Tozkar'ın yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Ekipler, merdivende Serkan Tozkar'ın elektrik kabloları bağlı cansız bedenini buldu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen 2 çocuk babası Tozkar'ın kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

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Muğla'da korkunç olay... Elektrik kablolarına bağlanmış haldeki cansız bedeni bulundu
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