Narkotik dedektör köpeği "Bara" Nusaybin’de göreve başladı

Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte kapanan Nusaybin Sınır Kapısı, Habur Sınır Kapısı için iç Gümrükleme olarak kullanılmaya başlandı. Irak'a yük taşıyan araçlar, Nusaybin Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünde yaptıkları işlemlerden sonra Habur Sınır Kapısına doğru hareket ederek Irak'a giriyor.

Uluslararası Karayolunda olması ve İç Gümrükleme yapılması nedeniyle Nusaybin Gümrük Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede sıkı denetimlerini sürdürürken Kaçakçılıkla mücadelede gümrük muhafaza ekiplerinin en önemli yardımcılarından biri olacak "Bara" isimli dedektör köpek 'narkotik', 'çay', 'tütün', 'silah', 'mühimmat ve patlayıcı' alanlarında kaçakçılığa engel olmak için çalışacak.

Bara, Nusaybin Gümrük Müdürlüğünde yanı sıra ilçe girişinde bulunan arama noktalarında uyuşturucu mücadelesinde görev alacak.

Bu arada Nusaybin Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Taha Yılmazer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.