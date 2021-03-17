NOHU Personel ve Öğrencilerine Yönelik Afet Eğitimi için protokol imzalandı

Bu kapsamda Niğde Valiliği koordinasyonunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın imzaladıkları protokol metnine göre; Ömer Halisdemir Üniversitesi personeli ve öğrencilerine yönelik "afet farkındalık eğitimi" verilmesi ve AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgi ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel'de hazır bulundu.