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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:55

NOHU Personel ve Öğrencilerine Yönelik Afet Eğitimi için protokol imzalandı

HAYRETTİN YENEL
NOHU Personel ve Öğrencilerine Yönelik Afet Eğitimi için protokol imzalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesinin ardından ’de 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı.

Bu kapsamda Niğde Valiliği koordinasyonunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın imzaladıkları protokol metnine göre; Ömer Halisdemir Üniversitesi personeli ve öğrencilerine yönelik "afet farkındalık eğitimi" verilmesi ve AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgi ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel'de hazır bulundu.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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NOHU Personel ve Öğrencilerine Yönelik Afet Eğitimi için protokol imzalandı
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