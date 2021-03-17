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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:33 Son Güncelleme: 17.3.2021 14:55

, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu!

DHA
Nurdan Sezici, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu!

Son dakika haberler... Kadın cinayeti ve kadına şiddet vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Bir dehşet haberi de Sinop'tan geldi. Mehmet Sezici (40) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ’yi (35) av tüfeği ile 6 el ateş ederek yaraladı. Nurdan Sezici hastanede tedaviye alınırken, eşi ise gözaltına alındı.

Kan donduran olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde meydana geldi. Mehmet Sezici ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici'yi gözaltına alındı.

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Nurdan Sezici, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu!
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