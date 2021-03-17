Nusret’e 8 kıtalık şiir

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun (46), sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'ye şiir yazdı. Altun, hemşehrisi Gökçe'ye yazdığı 8 kıtadan oluşan şiiri, tuz dökerken çekilmiş fotoğrafının yanına çerçeveletti. Gökçe'nin Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliyeye giden Altun 'Nusr-et' adlı şiiri burada okuyup duvara astı.

Nurcan Betül Altun'un kalema aldığı 8 kıtalık şiir şöyle;

NUSR- et…

Lıhsor Vadisi'nde gökçedir soyun

Altından kıymetli bilirim boyun

Duydum Avrupa'ya uzanır yolun

İline selam olsun vatandan

Paşalı mahallen tarihte yerin

Çağlayan olmuş akıyor selin

Ecdadın okudum etraflı derin

Ecdadına selam olsun vatandan

Allahu Ekber karşıdan bakar

Lıhsorun Çayı önüne akar

Yazının güneşi ciğeri yakar

Nusret'e selam olsun vatandan

Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı

Berdiğin kıymetli lezzetli aşı

Değerli bizde de dağları taşı

Nusret'e selam olsun vatandan

Paşalı vatanda seni yâd eder

Sual et göresimiş evinde peder

Kalmasın bizde de azıcık keder

Pedere selam olsun vatandan

Berdikten överim seni dillerde

Çok bilek yorarsın gurbet ellerde

İnmesin gözüne ömründe perde

Berdiğe selam olsun vatandan



Memleket namını dünyaya saldın

Sen bu marifeti kimlerden aldın

De hele niye uzakta kaldın

Dünyaya selam olsun vatandan

Altunum derim tütsün ocağın

Geçmesin yılların toyluktur çağın

Büyüsün memleket yurdun otağın

Çağına selam olsun vatandan

N. Betül ALTUN…