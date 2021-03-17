Nusret’e 8 kıtalık şiir

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun (46), sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'ye şiir yazdı. Altun, hemşehrisi Gökçe'ye yazdığı 8 kıtadan oluşan şiiri, tuz dökerken çekilmiş fotoğrafının yanına çerçeveletti. Gökçe'nin Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliyeye giden Altun 'Nusr-et' adlı şiiri burada okuyup duvara astı.
Nurcan Betül Altun'un kalema aldığı 8 kıtalık şiir şöyle;
NUSR- et…
Lıhsor Vadisi'nde gökçedir soyun
Altından kıymetli bilirim boyun
Duydum Avrupa'ya uzanır yolun
İline selam olsun vatandan
Paşalı mahallen tarihte yerin
Çağlayan olmuş akıyor selin
Ecdadın okudum etraflı derin
Ecdadına selam olsun vatandan
Allahu Ekber karşıdan bakar
Lıhsorun Çayı önüne akar
Yazının güneşi ciğeri yakar
Nusret'e selam olsun vatandan
Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı
Berdiğin kıymetli lezzetli aşı
Değerli bizde de dağları taşı
Nusret'e selam olsun vatandan
Paşalı vatanda seni yâd eder
Sual et göresimiş evinde peder
Kalmasın bizde de azıcık keder
Pedere selam olsun vatandan
Berdikten överim seni dillerde
Çok bilek yorarsın gurbet ellerde
İnmesin gözüne ömründe perde
Berdiğe selam olsun vatandan
Memleket namını dünyaya saldın
Sen bu marifeti kimlerden aldın
De hele niye uzakta kaldın
Dünyaya selam olsun vatandan
Altunum derim tütsün ocağın
Geçmesin yılların toyluktur çağın
Büyüsün memleket yurdun otağın
Çağına selam olsun vatandan
N. Betül ALTUN…