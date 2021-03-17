Öldürülen genç avukat için Tokat’taki meslektaşları ayakta

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki avukat Ersin Arslan için Tokat Barosu'na kayıtlı çok sayıda avukat ve Baro Başkanı Melih Yardımcı, Tokat Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Baro Başkanı Yardımcı açıklamasına "Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim "hukukun üstünlüğü" diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamıza tanık olduğunuz avukatlarız" ifadeleriyle başladı. Görevi gereği haciz mahallinde öldürülen meslektaşları 27 yaşındaki Ersin Arslan'ın borçlu tarafından 'öldürmek kastıyla' doğrudan göğsüne ateş edildiğini vurgulayarak sözlerine devam etti.

"DAHA NE KADAR ÖLDÜRÜLECEĞİZ!"

Acılarının tarifsiz olduğunu belirten Melih Yardımcı, "Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik... Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" diye konuştu.

"DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşları Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarına başsağlığı dileyen Tokat Baro Başkanı, "Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.