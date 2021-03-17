Öldürüp cesedini yakmışlardı! Vahşi cinayeti işleyenlere müebbet hapis cezası

İstanbul Sarıyer'de tabancayla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Yusuf Işık cinayeti ile ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. İstanbul Polisi'nin 20 Nisan 2018 günü ormanlık alanda yanmış bir ceset bulunması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan serçe parmaktaki izden yola çıkılarak cesedin 30 adet dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Yusuf Işık olduğuna ulaşılmıştı. Cinayetin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.

MAHKEMEDE KAN DONDURAN İTİRAF: ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESEDİ YAKTIM



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçu kapsamında hakim karşısına çıkan sanıklardan İsmail K., şu ifadeleri kullanmıştı: "Maktulün Fırat Çetinkaya'ya olan borcunu ödemediği için oturduğu eve gittik. Burada Yusuf Işık'ı zorla araca bindirerek Sarıyer'de bir hurdalığa götürdük. Burada borcunu ödemesi için konuştuk. Maktul evi ve arsasını satarak borcunu ödeyeceğini söyledi. Fırat Çetinkaya ve Süleyman G., noterden belge yaptırmak için yanımızdan ayrıldı. Daha sonra bana kendisini serbest bırakmam için 20 bin dolar vereceğinş söyleyince dışarı çıktık. Ancak kaçmaya çalışınca bende ateş ettim. sarıyer'de cesedi yok etmek için araçta bulunan benzinle yakarak olay yerinden ayrıldım."

KAN DAVASI HALİNE GETİRMİŞLERDİ



İstanbul polisinin cinayete ilişkin yaptığı araştırmaları kapsamında Yusuf Işık'ın Urfi Çetinkaya'nın kız kardeşi T.G. ve 2002 yılında Portekiz'de uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eşi Yılmaz G.'yi kurtarmak için temasa geçtiği tespit edilmişti. Aileyle temasa geçen Işık, Yılmaz G.'yi kurtarmak için aldığı 51 bin dolarla kayıplara karışmıştı. Yılmaz G. ise 2015 yılında tahliye olduktan sonra Portekiz'de öldürülmüştü. Aradan geçen 16 yıl boyunca Yusuf Işık'ın peşini bırakmayan ailenin cinayeti bu nedenle işlediği iddia edilmişti.

2 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı. Mahkeme başkanı Coşkun Kurt ve heyeti tarafından 8 sanık hakkında yapılan yargılama sonunda İsmail K., ve Süleyman S., 'Tasarlayarak Öldürme' suçunu işledikleri sabit görülerek müebbet hapse mahkum edildiler. Yargılama sonunda diğer 6 sanık ise 2 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezalarına mahkum edildiler.