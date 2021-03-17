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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:25

Ormanda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ormanda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

’da ormanlık alanda 3 ayrı noktada ekili vaziyette 2 bin 448 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalı ve yasa dışı kenevir bitkisi ekimine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, ormanlık alanda 3 ayrı noktada kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana yapılan operasyonda 3 farklı noktada ekili ve boşları 5 ila 20 santim arasında değişen toplam 2 bin 448 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan M.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Ormanda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı
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