Polis, zihinsel engelli çocuk ve gençlerin hayalini gerçekleştirdi

Adana'da polis, zihinsel çocuk ve gençlerle el ele verip, engelleri aştı. Polis üniforması ve şapkası hediye ettiği engelli bireylere çiçekler hediye edip jest yapan ekipler, çocuk ve gençlerle müzik eşliğinde oyun oynadı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü erken kutladı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren polis, burada özel eğitim alan zihinsel engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Onlara polis üniforması ve şapkayla birlikte kendi adlarına düzenlenen çocuk polis kimlik kartları dağıttı.

Keyifli anlar yaşayan çocuklar mangal başına geçip, kendileri için özel olarak hazırlanan etleri pişirip, etkinliğe katılanlara ikram etti. Motorize zırhlı Yunus Timleri de söz konusu engelli bireyleri tek tek motosiklete bindirip, onların siren çalarak keyifli anlar yaşamasını da sağladı.