PTT soyguncuları İstanbul’da yakalandı

Emek Adnan Menderes Mahallesinde Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde 4 aralık günü sabah 09.00 sıralarında gelen iki soyguncu silahlarla tehdit ettikleri veznedardan kasayı boşaltmasını istedi. Kasada bulunan 10 Bin 400 TL'yi alarak kayıplara karışan zanlıların, soygunu çaldıkları kıyafetlerle gerçekleştirdikleri ve daha sonra kıyafetleri yaktıkları belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, postane kameralarından başlayarak şüphelilerin kaçtıkları yere kadar yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Şüphelilerin olayın ardından ilk olarak üzerindeki kıyafetlerin çalıntı olduğunu ve bunları yakarak yollarına devam ettiğini belirleyen ekipler, iki soyguncunun postahane yakınında bulunan bir yakınlarının evine sığındığını belirledi. Daha sonra Geçit Mahallesinden bir taksiye binerek Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline, oradan da İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Soygunculardan birinin İstanbul'da ikamet eden ve 15 farklı sabıkası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Barış K. ve onunla birlikte İstanbul'a kaçan ve Bursa'da ikamet eden 21 yaşındaki Fatih Y. olduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarına burada devam etti. İki şüpheli, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak Bursa'ya getirildi.

"CANIM ÇEKTİ YAPTIM"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 ay boyunca inceledikleri güvenlik kameraları sonucunda şüphelileri İstanbul'da bir yakınlarının evinde saklanırken yakalayıp Bursa'ya getirdi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Emniyetten çıkarılırken gazetecilere, ''Ne çekiyorsun lan!'' ve ''Canım çekti yaptım'' dedi.