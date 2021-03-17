Radyocu Hazım Özsu'nun katili tutuklandı

Bursa'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Halil Nalcacı, pandemi sürecinde tesadüfen dinlediği bir radyo programcısını, kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği gerekçesiyle evine giderek zile bastı. Kapıya inen Programcı Hazım Özsu'yu tek kurşunla boğazından vuran Nalcacı, izini kaybettirmek için 6 farklı ticari araç kullanarak olay yerinden kaçtı. Bursa Polisi yaklaşık 350 güvenlik kamerasını izleyerek adresini ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

"SESİNİ KISTIM" DEDİ

Polis tarafından göz altına alınan Halil Nalcacı, verdiği ilk ifadede kan donduran açıklamalar yaptı. Nalcacı, "Radyoda programcı arkadaşıyla birlikte bir takım ifadeler kullanan Hazım Özsu'yu telefonla arayarak uyardım. Aynı tutumu devam ettirince adrwsini buldum ve evine gittim. Kapıyı akrabaları açtı. Arkadaşı olduğumu söyledim ve şahıs kapıya indi. O anda belimdeki silahı çıkardım ve "Artık sesini kısıyorum" diyerek boğazına ateş ettim" dedi.

Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.