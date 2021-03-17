SABAH, Van Emniyetinin yüksek teknolojik kameralarından maske ihlali yapanları takip etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'illere göre vaka sayıları' haritasında 10,13 olan vaka oranı, son duyurulan verilerde 20,36'ya çıktı. Van'ın Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde yeni vakaların çıkması üzerine filyasyon ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, okullar da tatil edildi. Kırsalda jandarma ekipleri, devriye gezerken, polis ekipleri de şehir merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, özellikle halkın yoğun olarak dolaştığı Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde maske ve mesafe konusunda uyarılarını aralıksız sürdürüyor.

POLİS EKİPLERİ 7/24 ESASLI TAKİP EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde, dinamik denetim modeline geçilmesinin duyurulmasının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Özellikle Van Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabere merkezinde 7/24 saat esasına göre hareket ederek Kent Güvenlik Yönetim Sistemini (KGYS) etkin ve verimli bir şekilde kullanarak korona virüsle mücadelesini üst seviyeye çıkardı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLİP EKİPLER SEVK EDİLİYOR

KGYS kamera sisteminde kentin en yoğun sokak ve caddelerini denetleyen polis ekipleri, kural ihlali yapan vatandaşlar, son teknoloji kameralar ile tespit edilerek sahada görevli ekiplere anons ediliyor. Anonsu alan ekipler ise en hızlı şekilde belirtilen noktaya giderek gerekli uyarıları ve idari işlemleri uyguluyor. Ayrıca Van İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü idaresinde faaliyet gösteren haber merkezinden il merkezi ve tüm ilçeler görüntülenebiliyor.

SABAH POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASINA TANIK OLDU

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Kağan Kabakcı SABAH'a yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Dinamik Denetim Modeline geçildi. Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemini verimli bir şekilde kullanmaktayız. Kural ihlali yapan vatandaşlarımız son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor. Tespit edilenler şahıslar için ekipler yönlendirilerek uyarılar ve cezai işlemler uygulanıyor." dedi.

MASKE İHLALİ YAPANLAR KAMERALARA YAKALANDI

Yüksek teknolojik kameralar marifetiyle çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Kabakcı, "Kameralarda yaptığımız denetimler sırasında ilimiz Maraş caddesi üzerinde yapılan kameralı denetimde cadde üzerinde bulunan bir bankta, 2 vatandaşın maskesinin takılı olmadığı kamera sistemleri marifetiyle tespit ettik. Tespitin ardından sahada bulunan en yakın ekibe anons geçilerek gerekli yönlendirme yapıldı ve şahıslar hakkında gerekli uyarı ve idari işlem yapıldı." diye konuştu.

KURALLARA UYMAYANLAR DİKKAT

Kabakcı konuşmasının devamında, "İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan 'Dinamik Denetim Modelinin' ardından KGYS kameraları da bu süreçte kullanılmaya başlandı. Kayıtlardan şehrin yoğunluğu ve kural ihlali yapanlar tespit ediliyor ve bölgeye en yakın ekip hemen sek ediliyor. Van'daki mevcut durumun korunması ve vaka sayılarının artmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan şehir merkezinde denetim yaparken bir yandan da birçok noktada bulunan yüksek teknolojik kameralarla yoğunluk takip ediliyor. Buradaki kameralarda özellikle maske kuralına uymayanlar tespit ediliyor." dedi.