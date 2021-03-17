Şanlıurfa, bağımlılıkla mücadelede bir adım önde

Tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek mücadele, Vali Abdullah Erin'in talimatlarıyla, kente özgü uyuşturucu ile mücadele eylem planı hazırlanmasına yönelik mevcut durumun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan, Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesi ile 2018 yılında başladı.

Proje kapsamında Şanlıurfa İlini temsilen 6000 kişi ile yüz yüze anket araştırması yapıldı. Yapılan anket araştırması verilerinden yola çıkılarak tüm kamu kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu çerçevesinde, uyuşturucu ile topyekûn mücadele edilmesi kararı alındı. Bu amaçla yapılan toplantılar çerçevesinde geliştirilen "Şanlıurfa İli Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi" projesi hayata geçirildi.

Şanlıurfa İli Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunca alınan karar gereği proje uygulamasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan personellere 2 aşamalı eğitici eğitimi düzenlendi. Eğitici Eğimi ile ilgili 167 kamu çalışanı sertifikalı eğitimci oldu.

Yapılan bu eğitim ve faaliyetlerin etkilerini ve Şanlıurfa'da mevcut durumu yeniden değerlendirmek amacıyla 2020 yılında "Şanlıurfa İlinde Tütün, Alkol, Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında 2021 Yılı başında 14-65 yaş arasında olan toplam 5746 kişiye yüz yüze anket araştırması yapıldı.Anket sonuçlarına göre madde kullanım oranlarında 2018 yılındaki verilere göre bir azalma olduğu ve madde kullanımına başlama yaşının yükseldiği tespit edildi.

NARKOTİK MÜCADELE

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ile paralel yürütülen çalışmalar sonucu, Şanlıurfa bağımlılıkla mücadelede her alanda bir adım daha öne geçti.Bir sınır şehri olması ve uyuşturucu ticaretinde transit geçiş noktasında bulunması nedeniyle riskli bulunan Şanlıurfa'da, bir yandan zehir tacirlerine karşı kolluk kuvvetlerinin narkotik mücadelesi devam ederken diğer yandan da bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin tedavi ve rehabilite edilebilecekleri tesisler de hizmete sunuldu.

AMATEM VE ÇEMATEM HİZMETE GİRDİ

Şanlıurfa'da alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi için il dışına gitmelerine son verecek iki tesisin temeli de 2018 yılı sonunda atıldı.

Vali Abdullah Erin'in her aşamasını bizzat takip ettiği ve 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Akçakale yolu üzerindeki eski havaalanı arazisindeki tesislerde hasta kabulüne başladı. Toplam 50 yatak kapasiteli merkezde, bağımlıların yatarak tedavi sürecinde faydalanacakları spor tesisleri, sosyal ve kültürel aktivite alanları ile diğer müştemilatlar bulunuyor.