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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:43

'da OBM’ye “Drone Pilotu” eğitimi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da OBM’ye “Drone Pilotu” eğitimi

Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) merkez ve taşra birimlerinde görevli teknik personele drone eğitimi verilmeye başlandı.

Makro Drone'dan alınan teknik destekle İHA1 pilot sertifikasyonu kapsamında verilen eğitim 5 gün sürecek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı uzmanlar eşliğinde yasal müfredata uygun verilen eğitimde, drone tanıtımı, yasal mevzuat, uçuş esasları, uçuş dinamiği, Aviyonik ve ıtki sistemler, meteoroloji, kumanda edilebilir araçlar, simülasyon, ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, uçuş çeşitleri ve deneyimleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Personeller, toplam 36 saatlik eğitimin son 2 gününde katılımcılar droneleri daha yakından tanıyarak bol bol uçuş deneyimi edinecekler.

Drone kullanımına dair açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, "Bu eğitimin amacı, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan teknik personelimizin orman yangınları başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmalarını ve daha geniş açıdan değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Şanlıurfa'da OBM’ye “Drone Pilotu” eğitimi
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