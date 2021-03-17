Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edilen kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale, senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi emniyet götürüldü.