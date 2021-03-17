Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sonucu sorgula

Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen çekiliş sonuçları ile ilgili Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen sonuçların bu akşam 20.00 itibariyle açıklanacağı biliniyor. İşte 17 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango ile haftanın belirli günlerinde gerçekleşen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Son olarak devreden ikramiyeyle birlikte bugünkü çekilişe ilgi artarken Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek. İşte Milli Piyango Şans Topu 17 Mart 2021 sonuçları ile ilgili kazandıran numaralar;