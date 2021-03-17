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Giriş Tarihi: 17.3.2021 20:16 Son Güncelleme: 17.3.2021 20:16

sonuçları açıklandı mı? Online ile 17 Mart çekiliş sonuçları -

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ile ortaklığının en popüler şans oyunlarından olan ve haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün canlı çekilişle belli olacak. Peş peşe gelen devirlerle 126 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek üzerinden kupon dolduranlar şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına 17 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 17 Mart çekiliş sonuçları ve ekranı.

Sayısal Loto sonuçları, 126 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarı haftalardır gelen devirlerle büyümeye devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV - Youtube canlı yayında kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve çılgın büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 17 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 MART)

Milli Piyango Online ile 17 Mart MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Mart Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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