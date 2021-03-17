Şehidin Mektubu Duygulandırdı

106 Yıl önce Çanakkale Şehidi Cebecioğlu İbrahim'in Eflani'deki baba ocağına gönderdiği mektup okuyanları, dinleyenleri hüzne boğdu. Çanakkale Destanını yazan atalarımızın hangi zor şartlar altında sarsılmaz bir iman ile nasıl kahramanlaştıklarını, neler hissettiklerini, yüreklerindeki vatan sevdası ile hasretlerini anlamamıza vesile olan mektup, torunlarının koruması sayesinde günümüze kadar ulaştı. Çanakkale savaşı sırasında Seddülbahir Muharebesinde 7 Haziran 1915 tarihinde şehit olan Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in, şehadetinden yaklaşık bir ay önce 3 Mayıs 1915 tarihinde babasına yazdığı mektup, cephedeki askerlerin ailelerine duyduğu özlemi yansıtıyor.

Karabük Müftülüğü 5000 Evler Merkez Camisinde sürdüren Araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy bu mektuba Eflani ilçesinin değişik köylerinde İmam-Hatiplik görevi yaparken ulaştığını belirterek "Mektubun yazıldığı dönemde Eflani, Safranbolu Kazasına bağlı bir nahiye idi. Diğer nahiyeler ise Ulus ve günümüzde Karabük Merkez coğrafyasını kapsayan Aktaş nahiyeleri idi. Safranbolu'da Kastamonu'ya bağlı bir kaza idi. Bu yörenin kahraman evlatları Çanakkale celbi için Safranbolu'nun Harmanlar semtinde toplandılar ve dualar ile cepheye uğurlandılar. Buradan giden kahraman ecdadımızın çoğu 42. Alay'da toplandı. 1885 Eflani Çelebiler köyü doğumlu şehit ecdadımız Cebecioğlu İbrahim'de bu 42. Alay'da asker idi. Cebecioğlu İbrahim Seddülbahir Muharebesi'nde 42.Alay 5. Kolordu, 14. Fırka, 42. Alay, 1. Tabur, 2. Bölük, 3. Mangada görev yaparken 7 Haziran 1915 yılında şehit düştü. .

Şehit Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in 3 Mayıs 1915'te babasına yazdığı son mektubuna, 9 yıl önce şehidin torunlarının evinde rastladım. Böylesine kıymetli bir hatıratın gün yüzüne çıkmasına vesile olduğu için ayrıca mutlu olduğunu ve ayrıca mektubu günümüze kadar muhafaza eden torunlarına teşekkür ediyorum." Dedi.

ŞEHİTLERİMİZE VE HATIRALIRINA SAHİP ÇIKMAK BİZLERİN GÖREVİ

Ersoy, tarihimize, şehitlerimize ve hatırlarına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, bunlardan birinin de Cebecioğlu İbrahim'in son mektubu olduğunu kaydetti. Ersoy, mektubun içerik olarak çok duygulu olduğunu, her satırının derin mana içerdiğini, sanki şehit olacağını hissetmişçesine kaleme alındığı gibi sadece Eflani'ye değil bütün vatan sathına, okuyan, dinleyen herkese ve her kesime, geleceğe, bizlere, gelecek nesillere yazıldığını ifade etiğini belirtti.

20 Nisan 1331/ 3 Mayıs 1915 tarihinde Çanakkale'den Eflani'ye gönderilen Şehit Cebecioğlu İbrahim Efendi'nin mektubu.

"Merhametli velinimetim, sevgili pederim Mehmet Ağaya.

Bir kere sonsuz bir istekle ve hürmetle selam eder hayır duanızı talep ederim. Eğer beni sorarsanız, elhamdülillah duanızın bereketi ile aciz bedenim sıhhatte olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim.

Pederim. Şu kadarki orada sizlerin zahmet ve meşakkat çekip çekmediğinizi merak ediyorum. Başkaca bir gam ve kederim yoktur. Bizim içinde merak etmeyesiniz. Yalnız harçlık için gayette dardayım. Her ne kadar sizlerden çekinerek istesem de para yetmiyor, zor meseledir. Duanıza ve sizlere muhtacım. " zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerimde haber veriyorki " benim kullarımdan bir kulum Allah yolunda savaşırda o kuluma her kimki yardım ederse bende o kuluma kıyamet gününde yardım ederim" buyuruyor. Tabi sizler bedenen yardım edemezsiniz.

Babacığım, babacığım, Cenab-ı Hüda Beni sizlere bağışlasın. Sizleri de yanınızda bulunan üç sabi çocuğa bağışlasın. Onları mahzun etmeyiniz. Bu her şeye yeter. Siz onları mahzun etmediğiniz için Cenab-ı Allah'da kıyamet günü umduğunuz derecelere nail eder inşallah.

Ol tarafta kıymetli pederim Ömer Efendiye, Valideme, biraderlerim Ahmet ve Lütfi Efendilere ve hanemiz içinde bulunan büyük küçük herkese selam ederim.

Ol tarafta Amcam Mehmet Ağa'ya, teyzeme, dayım Ali Hoca'ya, Halama bil cümlesine selam ederim. Ol tarafta biraderim Çolak Ahmed Ağa'ya, hanesine, Abdullahoğlu Mustafa Onbaşı'ya, kızkardeşime ve yeğenime ve ol tarafta İmam Mustafa efendiye, oğlu Şaban Efendiye, Piremenoğlu Mustafa ağa'ya ve onun biraderleri Sadık Çavuş'a, Bekir Çavuş'a, Hasan Ağa'ya ve Annelerine çok selam ederim.

Ol tarafta kayın pederim Hüseyin Efendiye, validem kadına (kayın validesi) ve Cemaleddin ağa'ya ve hanelerinde bulunan her kese selam ederim.

Ol tarafta bulunan Nuri efendiye, Tahsin Efendi'ye, Rıza efendiye ve Müdür Efendiye vel-hasıl cümle esnafa ferade ferade mahsus selam ederim.

Pederim.. bu tarafda olan arkadaşlardan İpük İbrahim biraderi Hüseyin Ağa, Cafer Göcenoğlu Mısdan Ağa, Hüseyinbeyoğlu Numan Ağa, Hacı Yiğitoğlu Kamil Efendi, ve daha buradaki komşu arkadaşlarımın hepsi mahsus selam ederler. Tebliğ edesiniz pederim.

Ol tarafta (Eflani'de) bizi bilip soran komşulara, hısım akrabalara, bu mektubu okuyan efendilere, dinleyen cemaate dahi hepsine ferade ferade ( tek, tek, teker, teker) mahsus selam ederim.

Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum.

Mektup gönderecek olursanız Beşinci Kolorduya mensub, Ondördüncü Fırkada, 42. Alay'ın Birinci Taburunun İkinci Bölüğünde Üçüncü Mangada sakin er İbrahim bilesiniz.

Cebecioğlu İbrahim,

20 Nisan 1331 /3 Mayıs 1915 Çanakkale, Seddülbahir "

Mektubu yazdıktan 34 gün sonra 25 Mayıs 1331, (7 Haziran 1915) tarihinde şehit olurken, mektup ise bir müddet sonra ailesine ulaştığı belirtildi.