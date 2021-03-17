Seyhan Yıldız: “1781 bebeğimiz için 1781 fidanı toprakla buluşturduk”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlattıkları "Her doğana bir fidan projesi" kapsamında yeni doğan bebeklere fidan hediye etmeye devam ediyor.

Seyhan Yıldız, anne ve bebeklerine fidan sertifikalarını kendi elleriyle takdim ettiği gibi "Her doğana bir fidan projesi" için sertifika verilen bebekleri ve annelerinin tepkisini sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

BİR BEBEĞE DAHA FİDAN DİKİLDİ

Yıldız, sosyal medya hesabından, bir bebeğe daha hediye edilen fidanla ilgili bir paylaşım yaparak, "Beyoğlu Belediye Başkanımız, eşim Haydar Ali Yildiz'ın da dediği gibi; tam bir bebek avcısıyım. Her yerde bebeklerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Hacı Ahmet mahallesinde de birkaç bebeğimizle tesadüfen tanıştık, hediyelerini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"1781 BEBEĞİMİZ İÇİN 1781 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Ayrıca Seyhan Yıldız, projenin başlangıcından bu yana kaç bebek için fidan dikildiğini de açıkladı. Yıldız, "Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olsunlar, sağlıkla büyüsünler diye 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatmış olduğumuz her doğana bir fidan projemiz ile 1781 bebeğimiz için 1781 fidanı toprakla buluşturduk. İsimleriyle büyüyecekler inşallah" dedi.