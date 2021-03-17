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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:44

SİBERAY açıkladı! İşte güvenli sosyal medya kullanımının püf noktaları FATMA DAMLA KAYAYERLİ

SİBERAY güvenli sosyal medya kullanmanın püf noktalarının neler olduğunu açıkladı. Buna göre mobil uygulama erişim izinlerinin gözden geçirmek, kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olmak, doğruluğundan ve kaynağının güvenilirliğinden emin olmadıkça sosyal medyadaki haberlere aldanmamak gerekiyor. Ayrıca sosyal medyadaki kullanım süresinin amaca göre ayarlanması lazım.