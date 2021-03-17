SİBERAY açıkladı! İşte güvenli sosyal medya kullanımının püf noktaları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), güvenli sosyal medya kullanımının püf noktalarını sosyal medyadan paylaştı. SİBERAY, güvenli sosyal medya kullanımı için mobil uygulama erişim izinlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERİ DOĞRULAYIN!
SİBERAY, doğruluğundan ve kaynağının güvenilirliğinden emin olmadıkça sosyal medyadaki haberlere aldanmamak gerektiğinin altını çizdi. Bununla birlikte sosyal medyadaki kullanım süresinin amaca göre ayarlanması gerektiği uyarısında bulundu.
SİBERAY'ın kısaca uyarıları şu şekilde:
*Mobil uygulama erişim izinlerinizi gözden geçirin.
*Kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun.
*Doğruluğundan ve kaynağının güvenilirliğinden emin olmadığınız haberlere aldanmayın.
*Kullanım sürenizi amacınıza göre ayarlayın.