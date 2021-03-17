Sıfır atık projesi yetim ve öksüzlere yardım oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenlediği yarışma ve etkinliklerle hem vatandaşların geri dönüşüme destek vermesini sağlıyor hem de sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki okullar arasında "Kullanılmış Giysi ve Ev Tekstil Ürünleri Toplama Yarışması" düzenlendi. Yarışmada en çok 2'nci el giysi ve ev tekstil ürünü toplayan okullar ödüllendirildi.

15 TON İKİNCİ EL GİYSİ VE EV TEKSTİL ÜRÜNÜ TOPLANDI

Sakarya İlkokulu'nun 2 bin 100 kilogram ile en fazla 2'nci el giysi ve ev tekstil ürünü toplayan okul olduğu yarışmada Alparslan Ortaokulu bin 600 kilo gram ile 2'nci, Dumlupınar Ortaokulu da bin 200 kilogram ile 3'üncü oldu. İlçe genelindeki okullarda yarışma süresince 15 ton 2'nci el giysi ve ev tekstil ürünü toplandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan yarışmanın ödülleri Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından okul müdürlerine takdim edildi. Yarışmanın ardından öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerle birlikte giyim mağazasına gidilerek, kazanılan ödüllerle öğrenciler için alışveriş yapıldı.