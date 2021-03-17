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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:46

Sigara içerken iş yerinin kilidini açmaya çalışıyordu... Suçüstü gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sigara içerken iş yerinin kilidini açmaya çalışıyordu... Suçüstü gözaltına alındı!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Bekçileri; bir restorana girmeye çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Ağzında sigara bulunan ve iş yerinin kilidini açmaya çalışan şüphelinin yakalanışı ve yaşadığı panik anları Gece Bekçileri’nin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri; 16 Mart Salı gecesi sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir restorana girmeye çalışan bir kişiyi gördü. Ağzında sigara bulunan ve "Köfteci" olarak faaliyet yürütülen iş yerine asma kilit vasıtasıyla girmeye çalışan E.B. hemen gözaltına alındı.

O anlar, iş yerinin kilidini açmaya çalışan şüphelinin yakalanışı ve yaşadığı panik anları Gece Bekçileri'nin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli E.B. hakkında "İş Yerinden Hırsızlık Teşebbüsü" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Olay teşebbüste kaldığı ve gerçekleşmediği için şüpheli E.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Sigara içerken iş yerinin kilidini açmaya çalışıyordu... Suçüstü gözaltına alındı!
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