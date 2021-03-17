Siirt’te iki otomobil çarpıştı: 1 araç yandı

Siirt Kurtalan yolu Valilik önünde, Abdülkerim Kırşan yönetimindeki 56 AU 416 plakalı otomobil Erdal Erdayandı yönetimindeki 16 KMD 53 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Erdayandı idaresindeki otomobilin motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Çevrede bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zamanında müdahalesiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekici yardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.