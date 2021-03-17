Şırnak’ta Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri uygulaması başladı

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk Proje ülke genelinde 149 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri kurulduğunu söyledi.

Müdür Öztürk şunları söyledi, "Başlatılan uygulama ile Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri ile çeşitli risk gurubuna giren çocukların, ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlayan Bakanlık, bu proje ile 2023 yılı sonuna kadar 81 ildeki tüm okulların taramasını yapmayı planlıyor.

Bu kapsamda Silopi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından da Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Ekibi oluşturuldu. Oluşturulan Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Mobil Çocuk Ekibi öncelikli olarak köy okullarından başlayarak Silopi ilçesinde eğitim ve öğretim veren bütün okulları ziyaret ederek okul Rehber öğretmenleri ile yapacakları görüşmeler sonucunda alan taraması yapmayı hedeflemektedir."