Siverek’te balık avlamaya çıkan gençler barajda kayboldu! Suda kaybolan gençlerin arama çalışmaları yarın devam edecek

3 Genç'in bulunduğu kayık alabora olmasının ardından bir genç yüzerek sudan çıkmayı başardı.

Alınan bilgilere göre; öğle saatlerinde Karacadağ mahallesinde yaşayan akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş (19) ve Mahmut Kengiş (25) ile Gülice mahallesinde yaşayan Ahmet Menteş (22) Karacadağ bölgesinde bulunan derbi gölet'ine balık tutmaya gitti.

Kayıkla Gölet'e açılan 3 genç botun alabora olmasıyla Jiyan Kengiş(19) ile Ahmet Menteş(22) suda kaybolurken Kayık'ın alabora olmasıyla yüzerek kendini boğulmaktan kurtaran Mahmut Kengiş (25) olayı jandarma ve aile bireylerine haber verdi.



Jandarma ekipleri ile polis su dalgıçları kurtarma ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edilerek gençleri suda kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına başladı.

Polis dalgıçların aramaları sonuç vermeyince bölgenin karanlık olmasıyla arama çalışmaları durduruldu.

Sudan yüzerek kurtulan Mahmut Kengiş'in (25) ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Suda kaybolan akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş (19) ile Ahmet Menteş (22) arama çalışmaları yarın devam edeceği belirtildi.

Olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Aile bireylerine olay yerinde bulunan 112 ekiplerince müdahale edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.