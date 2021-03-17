Siverek’te ‘Dinamik’ denetimi başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde normalleşme süreci kapsamında tüm kurumların katılımıyla 'Dinamik' denetimine geçilerek vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığınca tüm kurumlarında destek verdiği 540 personel Dinamik denetimi gerçekleştirdi.

Görevli personeller vatandaşların yoğun zaman geçirdiği alanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 6415 sayılı genelgesi doğrultusunda ilçede denetimlerin sürdürüldüğü belirtilirken şu ifadelere yer verildi; ''Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmet Merkezi, Eyyüp Cenap GÜLPINAR Gençlik Merkezi, İlçe Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Vergi dairesi, Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Müftülük, STK ve Meslek Odalarının katılımıyla 540 personel tarafından ilçede eş zamanlı olarak Kontrollü Normalleşme Dönemi Salgınla Mücadelede Dinamik Denetim Modelli denetimleri sürdürülüyor. Vatandaşlara Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun zaman geçirdiği denetimlerde vatandaşlara personeller tarafından maske dağıtımı yapılarak uyarılarda bulunuldu''