Ağrı’da son dakika depremi! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ağrı ilimizde saat 21.00'da 3.3 şiddetinde merkez üssü Doğubayazıt ilçesi olan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır ve Hakkari illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AĞRI'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Iğdır ve Hakkari'de de hissedilen son dakika Ağrı deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;