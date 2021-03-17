SON DAKİKA: Ankara’da hamile hayvana saldırmıştı! O kedinin sahibi konuştu!





"KEDİYİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Kadının daha önce başka hayvanlara da saldırılarda bulunduğunu belirten kedinin sahibi Şeyda Başaran, "Her zamanki gibi spor salonumuzu açmıştık. Biz içeride üyelerle ilgilenirken maalesef böyle bir olay yaşanmış. Biz de kayıtlara baktığımızda böyle bir olayla karşılaştık. Bizim kedimiz herkesin sevdiği, günde 150-200 kişinin sevdiği, sevip okşadığı bir kedi. Kedimiz hamile ve doğumu çok yakın zaten. Kedi bizim, en az 1.5 senedir burada. Biz de düzenli olarak kendisine mamasını ve suyunu veriyoruz. Geceleri ise kediyi içeri alıyoruz" dedi.