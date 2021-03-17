Son dakika: Aracıyla köpeği ezen Ocaklı davasında yeni gelişme!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14 Mayıs 2020 tarihinde sabah saat 9.30 sıralarında hastanenin yanındaki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün içine park ettiği aracıyla hareket etti. Doç. Dr. Ocaklı, yol ortasına uzanıp yatan ve yaklaşık 5 yıldır bu hastanede görevli bazı doktorlar tarafından bakılıp beslenen 'Max' isimli köpeği ezerek durmadan yoluna devam etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FARK ETMİŞTİ

'Max' isimli köpeğin hastanenin arka bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığını farkeden güvenlik görevlileri, köpeğin bakımın yapan ve karnesini de kendi adına çıkarttıran Marmara Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görevli Dr. Eda Sarıbeyliler'e haber verdi. Dr. Sarıbeyliler, 'Max' isimli köpeği alarak veterinere gidince veterinerin 'Köpeğin üzerinden bir araç geçmiş' demesi üzerine büyük bir şok yaşayan Dr. Sarıbeyliler, güvenlik görevlilerini arayarak, kamera görüntülerinin izlenmesini istedi.

KAMERE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Kamera görüntülerinde, 'Max' isimli köpeğin üzerinden bir aracın geçtiğinin ve durmadan yoluna devam ettiğinin görülmesi üzerine, Dr. Eda Sarıbeyliler'in polis merkezine giderek şikayetçi olması sonucu yapılan araştırmada aracın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya ait olduğu tespit edildi. Doç. Dr. Ocaklı, 21 Mayıs tarihinde polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Ben köpeği ezdiğimi fark etmedim. Köpeği görmedim. Farkında olsam durur, köpeği veterinere götürürüm. Üzgünüm" dedi. 'Max' isimli köpek ise veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU İNCELENDİ



İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Birsen Ocaklının yargılanmasına devam edilirken duruşmaya katılmak üzere tutuksuz sanık Birsen Ocaklı ve taraf avukatları mahkeme salonundaydı. Duruşmada olay anına ait görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiği belirtildi. Gelen bilirkişi raporunda ise, beyaz renkli aracın park vaziyetinde olduğu sırada aracın yaklaşık 3-4 metre önünde köpeğin yatar vaziyette olduğu, sanığın kullandığı araç hareket ettikten sonra sağ ön tekerleğinin köpeğin üzerinden geçtiği, sağ arka tekerleğin ise köpeğe çarparak kamera görüş alanından çıktığı, ayrıca, aracın sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği ve hiç durmadan veya yavaşlamadan devam ettiği belirtildi.

'TOPLUM GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ'



Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yasemin Babayiğit, aracın 30-40 santimetre yükseldiğini ve kasten köpeğin üzerinden geçtiğini söylerken 'Sanığın arkasına dönüp bakmadığı da raporda yazılıdır. Sanık, 'Kör noktaya geldi, göremedim' diye bahaneler öne sürmüştür. Hayvanın üzerinden geçtiğini fark etmesine rağmen durmamıştır. Pişman olmadığı da açık ve net ortadadır. Fail, 3-4 metre önündeki bir canlıyı görmediğini, hissetmediğini söylüyor. Bu şahsın toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesi, toplum güvenliği açısından endişe duymama sebebiyet veriyor' diyerek, sanık Birsen Ocaklı'nın cezalandırılmasını istedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ



Sanık avukatı ise olayın kasten yapılmadığını ve kaza sonucu olduğunu söylerken, 'Müvekkilimin aracı yüksek araçtır. Müvekkilim oturduğu pozisyonun sağ tarafında aracın önünde yerde yatan köpeği görmemiştir. Köpek, müvekkilimin kör noktasında kalmıştır. Bir tümsek üzerinden geçtiğini düşünmüştür. Kasten, bilerek ve isteyerek köpeği ezdiğinin düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yerde yatan köpeği görmemiştir. Biz hayvan düşmanı değiliz, çok üzüldük. Müvekkilim hala psikolojik tedavi görüyor.' dedi.

'İNSANLIĞIMA LAF SÖYLETMEM'



Sanık Birsen Ocaklı ise duruşma esnasında '30 yıllık meslek onurum doğrultusunda bütün canlıları yaşatmak benim görevim. Ben bir hekim olarak rengine, diline, dinine bakmadan müdahale ediyorum. Siz benim insanlığıma laf söylediniz. Ben hekimliğime, insanlığıma kesinlikle laf söyletmem. Kesinlikle kasten bir canlıya zarar vermedim. Bu hekim olmamla, insan olmamla bağdaşacak bir şey değil' şeklinde konuştu.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.