Son dakika: Artvin Yusufeli'nde yangın! 170 haneli köyde evler bir bir alev aldı

Son dakika haberler... Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Dereiçi Köyünde yangın felaketi yaşanıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
170 HANELİ KÖYDE BİR EVDEN DİĞERLERİNE SIÇRADI
İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada: Artvin - Yusufeli - Dereiçi Köyü'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. ifadelerini kullandı.
50'YE YAKIN EV ALEV ALDI
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Yangın, öğlen saatlerinde ilçenin Dereiçi köyünde ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bitişikteki evlere sıçradı.
Artvin'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı | Video
İhbarla köye belediye itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı.
SON DAKİKA: Artvin'deki yangın dehşeti kamerada! 50'ye yakın ev alev alev yandı... | Video
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor. 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü. Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30'a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.