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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:31 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:04

: 'da parkta dehşet! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

DHA
Son dakika: Burdur'da parkta dehşet! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

haberi: 'un ilçesinde, korkunç bir cinayet işlendi. 17 yaşındaki G.C., parkta erkek arkadaşı E.Y. (19) ile tartıştı. Cebinden bıçağını çıkaran cani, talihsiz kızı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kızının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'olayla ilgili E.Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir' ifadelerine yer verildi.İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak'ta Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. E.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı adı açıklanmayan genç kızı bıçakladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Son dakika: Burdur'da parkta dehşet! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü
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