Son dakika: Dehşet saçtı! Yarım saat içinde 3 kişiyi bıçakladı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince kaçtığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralılardan Abdullah Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Ümit P. ise özel bir hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.