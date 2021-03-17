SON DAKİKA: Diyarbakır'da akılalmaz olay! Camiyi kefenle soydu!

Bu kapsamda özel ekip, son hırsızlığın olduğu cami kamerası görüntüleri ile daha önce camilerden yapılan hırsızlıkların kamera kayıtlarını eşletirdi. Ekipler, saatler süren kamera görüntülerinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, İ.O. olduğunu belirledi. Camilerde 4'uncu hırsızlığı yaptığı tespit edilen İ.O., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.