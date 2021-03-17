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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:48 Son Güncelleme: 17.3.2021 14:02

: 'da akılalmaz olay! Camiyi kefenle soydu!

DHA
SON DAKİKA: Diyarbakır'da akılalmaz olay! Camiyi kefenle soydu!

haberler...Diyarbakın'da gündüz vakti 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Girdiği camiden 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp, çalan İ.O., polis ekiplerince yakalandı. Camilerde 4'üncü hırsızlığı yaptığı tespit edilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.O.'nun, polise verdiği ifadede, pişman olduğunu söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Akılalmaz olay, 11 Mart günü öğle saatlerinde, Bağlar ilçesindeki camide yaşandı. İddiaya göre, öğle ezanını okumak için camiye gelen imam, ses cihazının olduğu odaya girdi. Ses cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin cihazı kefene sarıp, çaldığı görüldü. Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı.

4'ÜNCÜ CAMİ HIRSIZLIĞIYMIŞ

Bağlar'daki cami hırsızlığının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce özel ekip oluşturuldu. Merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki farklı camilerden hırsızlıkların kamera kayıtları ile bölgedeki yüzlerce kayıt, ekipler tarafından titizlikle incelendi.

Bu kapsamda özel ekip, son hırsızlığın olduğu cami kamerası görüntüleri ile daha önce camilerden yapılan hırsızlıkların kamera kayıtlarını eşletirdi. Ekipler, saatler süren kamera görüntülerinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, İ.O. olduğunu belirledi. Camilerde 4'uncu hırsızlığı yaptığı tespit edilen İ.O., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İ.O., polis merkezine getirildi. Ekipler, İ.O.'nun çaldığı malzemeleri bulmak için de geniş çaplı araştırma başlattı. Gözaltındaki sorgusunda pişman olduğunu söylediği öğrenilen İ.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da akılalmaz olay! Camiyi kefenle soydu!
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