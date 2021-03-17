Son dakika: Duyan koşup geldi... Erzurum'da şaşkına çeviren manzara!

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu

Erzurum'da indirim pandemiyi unutturdu | Video