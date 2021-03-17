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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:49 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:39

Son dakika: Duyan koşup geldi... 'da şaşkına çeviren manzara!

DHA
Son dakika: Duyan koşup geldi... Erzurum'da şaşkına çeviren manzara!

Mutasyonlu koronavirüsün etkisiyle tüm dünyada vaka sayıları artışa geçerken uzmanlar sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli uyarıda bulunuyor ancak bazı kentlerden gelen görüntüler endişeye sevk eden türden. Son dakika haberine göre, 'da açılışı yapılacak olan mağazada indirimli ürün satılacağını duyan vatandaşlar kaldırımda uzun kuyruklar oluşturdu.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi.

ÇALIŞANLAR POLİS ÇAĞIRDI

Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs

Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu

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Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Son dakika: Duyan koşup geldi... Erzurum'da şaşkına çeviren manzara!
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