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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:01 Son Güncelleme: 17.3.2021 13:49

Son dakika: 'ta Nijeryalı şebekeye suçüstü! Evlerindeki bavuldan çıktı!

DHA
Son dakika: Esenyurt'ta Nijeryalı şebekeye suçüstü! Evlerindeki bavuldan çıktı!

Emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadelede şüphelilere göz açtırmıyor. Son dakika haberine göre, 'ta Nijerya uyruklu çeteye baskın düzenlendi. Baskında bavul içerisinde 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi.

Eş zamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda1'i kadın olmak üzere 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

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Son dakika: Esenyurt'ta Nijeryalı şebekeye suçüstü! Evlerindeki bavuldan çıktı!
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