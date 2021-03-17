Son dakika: Esenyurt'ta Nijeryalı şebekeye suçüstü! Evlerindeki bavuldan çıktı!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi.
Eş zamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.