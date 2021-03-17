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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 'İcra' cinayetinde flaş gelişme! Avukatlar katile alkışlarla tepki gösterdi...
Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:19 Son Güncelleme: 17.3.2021 16:32

Son dakika: 'İcra' cinayetinde flaş gelişme! Avukatlar katile alkışlarla tepki gösterdi...

DHA
Son dakika: 'İcra' cinayetinde flaş gelişme! Avukatlar katile alkışlarla tepki gösterdi...

Son dakika haberler... 'nin ilçesinde meydana gelen cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. İcra memurlarıyla işlem için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (26) öldüren katil zanlısı Yavuz Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısının adliyeye sevki sırasında avukatlar alkışlarla tepki gösterdi. Yazıcı'nın avukatı ise savunma yapmamak için duruşmaya gelmedi.

İstanbul Barosu'na bağlı avukat Ersin Arslan, haciz işlemleri için icra memurlarıyla birlikte Yavuz Yazıcı'nın evine geldi. Memurlara direnen ev sahibi Yazıcı ile avukat Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yavuz Yazıcı, belinden çıkardığı tabayla Ersin Arslan'a ateş etti.

Karnından vurulan Ersin Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Saldırgan Yavuz Yazıcı ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

KATİLE AVUKATLARDAN ALKIŞLI TEPKİ

Polisteki işlemleri tamamlanan Yavuz Yazıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Yazıcı'ya, duruşma salonu önünde bekleyen avukatlar alkışla tepki gösterdi.

Arka kapıdan salona alınan Yavuz Yazıcı'nın adı öğrenilemeyen avukatı ise, savunma yapmamak için duruşmaya katılmadı.

Bunun üzerine Koaceli Barosu'ndan atanan bir avukat, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklanan Yavuz Yazıcı, cezaevine gönderildi.

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Son dakika: 'İcra' cinayetinde flaş gelişme! Avukatlar katile alkışlarla tepki gösterdi...
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