SON DAKİKA: İstanbul'da kirve lakaplı çete lideri yakalandı! Bu yöntemle yarım milyon hortumladılar!

Polis ekipleri, F.Y. (27) isimli kişiyi Bakırköy'de, F.Y. (39) isimli kişiyi ise Maltepe'de yakaladı. Ayrıca, olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen N.Y. (21) ve O.S.O. (43) de Pendik ve Maltepe'de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.